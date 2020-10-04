苗栗觀霧國家森林遊樂區擁有豐厚的森林景觀及動植物生態，經林務局新竹林管處觀霧山莊，以OT方式委託民間公司營運，今年，榮獲財政部109年「第18屆民間參與公共建設金擘獎」中的「民間經營團隊獎」佳等與「公益獎」，顯示觀霧遊樂區的觀光潛力無窮。

新竹林管處為提供優質住宿及餐飲服務品質，增加遊樂區周邊在地居民就業機會，將觀霧國家森林遊樂區的觀霧山莊，從2018年1月起以OT方式委託民間公司營運，致力於節能、省水、優先採購綠色環保標章產品，先是在2019年7月取得環保署「銅級環保旅館」標章後，更於今年6月晉級取得「銀級環保旅館」標章。

新竹林管處委外經營的觀霧山莊獲財政部頒獎表揚。（謝明俊攝）

同時，為照顧在地居民就業機會，優先僱用在地原住民，比例皆達6成以上，也因此在今年7月榮獲原民會頒贈「進用原住民族績優機關及廠商」優等獎殊榮。

觀霧山莊在新竹林管處與觀霧休閒山莊公司攜手合作2年多來的努力，在今年更受到財政部金擘獎垂青及肯定，共同一舉取得金擘獎殊榮，未來也將持續朝提供民眾優質遊憩及住宿服務品質努力。

觀霧國家森林遊樂區是早期伐木林場，觀霧山莊則是當時員工宿舍，目前觀霧山莊仍保有早期伐木時期宿舍外觀及氛圍。此外，在觀霧山莊即可輕鬆遠眺聖稜線，恣意盡覽晨昏雲海美景，歡迎大家到觀霧走走，感受林業文化及森林浴。

(中時 )