英國繼美國後以國家安全為由，收緊留學限制，加強審查外國學生就讀英國大學「敏感科目」。英國外交部指出，英國歡迎中國在內的所有外國學生前來學習，但「不會接受有損國安的合作項目」。英媒指出，在新規定下，數以百計的中國研究生將受禁令影響。

綜合外媒報導，此前，據英國學術技術批准計畫（ATAS）網站顯示，外國研究生申請人如果想要學習「武器項目」相關學科，需要事先申請特別專業許可證，接受安全審查。歐盟國家、瑞士、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、南韓、新加坡學生豁免審查。

英國1日起擴大審查範圍。英國外交、聯邦和發展辦公室（FCDO）推出新規則，審查範圍涵蓋所有「國家安全」相關學科，申請者11月起還必須披露自己與軍方的關係。

納入審查範圍的學科包括「先進的常規軍事技術」，如飛機與網路，還可能包括人工智慧、化學、物理、數學、電腦科學，以及一系列工程課程。

有分析指，新措施主要針對中國留學生，預計將阻止數以百計的中國學生赴英國求學，而已經在英國的留學生，如果被認為存在風險，他們的簽證將會被取消。

美英兩國近期均以「國家安全」為由針對中國留學生。美國總統川普5月頒令，禁止「與中國軍方有關」中國留學生和學者入境，美方隨後取消超過1,000名中國留學生和學者的簽證。

中國外交部指出，美方在中美人文交流領域，採取一系列消極錯誤言行，與美方自我標榜的開放自由理念，完全背道而馳。美國政府公然採取損害中國在美留學人員合法權益的措施，是赤裸裸的政治迫害和種族歧視，嚴重侵犯中國留學人員人權，中方保留作出進一步反應的權利。

(工商 )