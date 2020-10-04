公館國小推動橋牌運動，訓練學生訓練邏輯思考能力以及團隊合作精神，2年前邀請校內退休主任賴來汶擔任指導老師，今年帶領學生參加苗栗市市長盃、高雄市菁英盃橋牌賽，以及全國橋藝錦標賽，共勇奪5金2銀4銅佳績，其中詹沚淩與朱竣暐更拿下3面金牌，表現亮眼。

兩年前公館國小校長張茂富大力推展橋牌社團活動，並商請賴來汶退休後指導學生們橋牌技術，他自編教材讓理論與實務教學相輔相成，並與老師王盟翔、湯千慧共同指導練習。張茂富表示，橋牌有益於學童邏輯思維能力與決策能力，可以培養團隊合作精神與提高人際交流與心智的活動，今年學生們在學力測驗中也表現不錯。

公館國小推動橋牌運動，訓練學生訓練邏輯思考能力以及團隊合作精神，今年參與各項比賽，勇奪5金2銀4銅佳績，創下全校歷年來最佳成績。（何冠嫻攝）

公館國小推動橋牌運動，訓練學生訓練邏輯思考能力以及團隊合作精神，今年參與各項比賽，勇奪5金2銀4銅佳績，其中詹沚淩（右）與朱竣暐（左）更拿下3面金牌，表現亮眼。（何冠嫻攝）

今年公館國小橋牌隊在苗栗市市長盃橋牌賽中，在來自各鄉鎮市的17支隊伍中，囊括國小迷你橋牌組前三名佳績。之後參加高雄市精英盃橋牌賽，獲得男子組與混合2項第一名與女生組第三名，最後在教育部體育署所舉辦的教育盃全國橋藝錦標賽，合約國小組第一名、迷你橋牌混合組第一名、迷你橋牌國小組有男子組、女子組榮獲第三名與副杯賽第二名。

其中詹沚淩與朱竣暐榮獲3面金牌，表現最為搶眼。詹沚淩表示，賽前有指導老師們不斷鼓勵，比賽時發揮平常練習的水準，才能獲獎。朱竣暐也感謝退而不休的主任賴來汶，以及隊友們一起努力，為校創佳績。賴來汶表示，在學校支持提供涼爽練習環境與老師們合作無間訓練孩童，到外縣市比賽時，更有家長們訂民宿買早餐、晚餐，全力支援人員與物質的載送，讓教練們無後顧之憂專心指導學生，期許學生繼續努力，突破自我。

(中時 )