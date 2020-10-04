排灣族歌手阿爆在此屆金曲獎中，拿下年度專輯等3項大獎，堪稱金曲最大贏家，其中年度歌曲獎《Thank You》ＭＶ，被發現是在泰武鄉佳平法蒂瑪聖母堂拍攝，濃濃歐洲氣息經網友熱搜後意外爆紅，讓人直呼「真的太美了」。

耗時4年打造的佳平法蒂瑪聖母堂去年剛完工啟用，教堂背後的彩色玻璃上，詳細描繪天主教聖洗、堅振、聖體、懺悔、敷油、聖秩、婚配等7件聖事；且每個木椅背靠都雕刻部落人型，雕工精巧且細緻，不僅瀰漫著歐洲風情，更完美詮釋原民美學。

歌手阿爆在金曲獎上大放異彩，ＭＶ拍攝地佳平法蒂瑪聖母堂也意外沾光。（林和生攝）

地方耆老指出，原法蒂瑪聖母堂建立於1953年，位址就座落新蓋聖母堂的對面，是原民部落傳教的發源地，考量建築日益老舊且空間略顯不足，才有了新教堂誕生。

新教堂設計師是魯凱族神父杜勇雄，他擅長把原民傳統文化與建築特色充分表現在教堂中，再加上天主教神學的隱喻；去年則由江敬業透過文字與圖片，出版「杜神父與他的十二座教堂」，詳細介紹包括法蒂瑪聖母堂在內的12座教堂，且對所在的12個部落歷史特色多所著墨。

立委伍麗華曾表示，這堪稱是原鄉部落最好的深度認知專書，讓遊客能夠按書索驥，了解這些教堂的語彙和隱喻，進而深度體驗屏東原鄉部落之美。此次教堂又因金曲獎意外沾光，猜測又將掀起一股部落旅遊風潮。

(中時 )