三峽五寮本土登革熱4日再添1例，為五寮里77歲女性，透過新北衛生局擴大採檢發現，在潛伏期間曾至五寮筍園工作，研判感染仍與筍園有關。市府將持續對五寮社區及具該區域活動史接觸者持續擴大疫調與採檢，迄今已採檢554人，尚有34人檢驗中，本起群聚新北、桃園共計39人確診。

新北市衛生局指出，這起確診個案9月26日出現關節痛症狀，在本月1日就醫後通報經檢驗確診，衛生局已完成個案住家戶內外及住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消，並加強社區環境孳生源清除與區塊防治噴消作業。

衛生局長陳潤秋表示，為保障民眾健康，已於高風險筍園設立13個管制點限制人員進出，請民眾配合切勿進入，如發現民眾擅闖管制區域，將處6萬至30萬元罰鍰。

提醒民眾如出現發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似症狀，切勿自行服藥，請盡速就醫並告知醫師活動史。出現發燒症狀，儘速就醫並告知醫師活動史，主動清除家中內外積水容器落實「巡、倒、清、刷」，才是戰勝登革熱最重要也是唯一的戰略。

(中時 )