店家失手將染料弄到她的頭皮與脖子，圖片可見明顯紫色區塊。（臉書社團《爆怨公社》／蘇育宣翻攝）

店家失手將染料弄到她的頭皮與脖子，圖片可見明顯紫色區塊。（臉書社團《爆怨公社》／蘇育宣翻攝）

佛要金裝，人要衣裝，挑對髮型與髮色能為外在色彩加分不少，有時候只是換髮型與髮色就能帶來相當大的改變，但若久違變換一次造型卻遇上雷店家，真的讓人超鬱卒。一位網友日前在網上控訴，她花了5500元到髮廊染髮，回家才發頭皮、臉頰、脖子也一起染上色，事後髮廊的回應卻讓她更傻眼。

一位女網友在臉書社團《爆怨公社》代當事者PO文，她表示日前去台中一間髮廊整理頭髮，染髮與燙髮共花了5500元，未料，返家後卻發現這次的染髮「物超所值」，因為除了髮絲上色外，她的臉頰、脖子、頭皮也通通都被染劑染上色，到處可見紫色的染色區塊。

女網友回家後才發現這情況，便主動向店家詢問這樣是否正常，而店家卻回覆「可能是染髮保鮮膜包著時沉下去」、「因為你沒染過這種色系啊」，還跟女網友說「你洗幾次之後就不會那麼明顯了」。店家處理態度超敷衍讓女網友怒PO網。

文發出後不少網友留言回應，直呼「我自己染都比這個強」、「技術太差了吧！」、「這樣的水準要五千塊」、「我染過一堆特殊色，都沒遇過這樣耶！這是技術問題吧」、「第一次看過這麼誇張的，更誇張的是沒處理就讓客人這樣回家了」、「是去染皮膚還是染頭髮的啊！好扯，這樣還要5500」。

據了解，女網友將經歷PO在臉書社團發酵後，店家才出面處理並誠心致歉，但初期店家處理態度敷衍，她覺得不滿才將此事擴散出去。

(中時新聞網)