今年竹南鎮山佳國小獲經費補助設置學校廚房，苗栗縣政府再向教育部國民及學前教育署爭取「國民中小學午餐廚房精進計畫」經費7092萬元，針對既有廚房硬體及設施設備修繕及汰舊、購置資訊及消毒設備等，強化環境衛生安全及午餐管理資訊化，提升學校廚房安全衛生。

縣府爭取教育部國教署補助，共投入近900萬元經費設置山佳國小學校廚房，這學期啟用為學子烹煮健康午膳。

苗栗縣政府爭取經費，改善全縣學校廚房設施設備，提供更完善的午餐製膳環境品質。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

縣府教育處說明，目前縣內累計85所國中小學校廚房，由於許多學校廚房已使用近20年，為精進廚房設備與環境，今年向教育部國民及學前教育署爭取「國民中小學午餐廚房精進計畫」，9月獲7092萬9628元經費核定，將陸續改善縣內學校廚房設備。

教育處體育保健科指出，85所自設廚房學校皆獲得補助經費，其中有35校改善既有廚房硬體及設施設備修繕及汰舊、84校購置資訊及消毒設備，另有作為中央廚房的19校則個別增設保溫飯菜箱、不銹鋼餐具（盤）清洗機、特色餐食烹調等設備，精進烹煮與食材檢驗作業程序，以提升學校廚房安全衛生，強化學生午餐供應品質與衛生安全管理，讓師生用餐愉快且安心。

(中時 )