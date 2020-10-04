今年竹南鎮山佳國小獲經費補助設置學校廚房，苗栗縣政府再向教育部國民及學前教育署爭取「國民中小學午餐廚房精進計畫」經費7092萬元，針對既有廚房硬體及設施設備修繕及汰舊、購置資訊及消毒設備等，強化環境衛生安全及午餐管理資訊化，提升學校廚房安全衛生。
縣府爭取教育部國教署補助，共投入近900萬元經費設置山佳國小學校廚房，這學期啟用為學子烹煮健康午膳。
縣府教育處說明，目前縣內累計85所國中小學校廚房，由於許多學校廚房已使用近20年，為精進廚房設備與環境，今年向教育部國民及學前教育署爭取「國民中小學午餐廚房精進計畫」，9月獲7092萬9628元經費核定，將陸續改善縣內學校廚房設備。
教育處體育保健科指出，85所自設廚房學校皆獲得補助經費，其中有35校改善既有廚房硬體及設施設備修繕及汰舊、84校購置資訊及消毒設備，另有作為中央廚房的19校則個別增設保溫飯菜箱、不銹鋼餐具（盤）清洗機、特色餐食烹調等設備，精進烹煮與食材檢驗作業程序，以提升學校廚房安全衛生，強化學生午餐供應品質與衛生安全管理，讓師生用餐愉快且安心。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。