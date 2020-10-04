台北捷運為了感謝旅客對「捷客鮮」平台的支持，5日起將在捷運「台北101世貿站」推出「酷客元素健康蔬食」便當，而捷運中山站在10月5日至23日期間，將試賣限量新口味江戶川「鰻魚華便當」，只要在下午3點透過APP預購，並在下午6點至7點30分內前往車站領取，相當便利。

「捷客鮮」開賣2個月，北捷開發不同口味便當滿足民眾味蕾，這次特別在101商圈推出低卡健康的便當，每天會變化菜色，且採用高壓蒸烤食材，保留食材的原味和營養，中山站也特別推出獨家的「鰻魚華便當」，提供民眾入秋的美味。

北捷指出，希望能將旅客的食、衣、住、行、育、樂，與捷運場域做更多的結合，目前已規畫包含「Metro Taste」美食及「Metro Holiday」旅遊，其中「Metro Taste」首波與廠商合作推出「網路訂餐，車站取餐」創新服務，名為「捷客鮮」，用以驗證旅客使用網路訂購多樣不同品牌餐點，在線上付款及捷運車站取餐的新式商業模式。

北捷表示，只要下載「台北捷運GO」APP，點選APP上方「Metro Taste捷客鮮」後加入LINE帳號，依照手機上的指示點餐，選擇取貨車站及時段，線上付款成功即可獲得專屬取餐QR Code，最後在指定時段內到指定車站出示QR Code，即可取餐。

(中時 )