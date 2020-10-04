疾管署今天公布國內新增1例本土登革熱病例，為新北市三峽區五寮里70多歲女性，平時活動地以住家為主，並曾於9月12日至14日，及9月16日、17日至五寮里筍園工作。本起群聚截至目前共計39人確診，其中新北市三峽區31例、土城區2例、蘆洲區1例；桃園市龜山區3例、八德區1例及中壢區1例。

疾管署表示，個案9月26日出現關節、骨頭痛症狀，10月1日至醫院就醫並通報，經檢驗確診，為五寮里群聚之新增個案。國內今年截至目前累計55例本土登革熱病例，其中35例居住新北市，20例居住桃園市；另累計59例境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多。

疾管署表示，因應本起群聚疫情，地方衛生、環保單位持續針對五寮里社區及筍園加強相關防治措施，包括病媒蚊調查、孳生源清除、化學防治、接觸者採檢及民眾衛教等。截至目前已匡列具相關接觸史民眾共581人，其中採檢554人，檢驗陽性33人(含桃園市八德區1案)、陰性487人、檢驗中21人及13人待二採，社區監測將持續至10月31日。

(中時 )