數千名抗議者於週六聚集在墨西哥城中部，對現任總統羅佩茲‧歐布拉多 (Lopez Obrador)發動抗議遊行，主訴求是經濟不振、疫情安全等問題。這是他上任兩年以來，最大的示威活動。

路透社報導，根據新聞網站、社交媒體上的影片，有大量的抗爭者湧向首都歷史中心的大廣場，示威者們揮舞著墨西哥國旗，有些人高呼羅佩茲下台。

現年66歲的墨西哥總統羅佩茲‧歐布拉多。(圖/路透社)

說來諷刺，羅佩茲‧歐布拉多在2018年12月成為總統之前，是以領導大規模抗議政府活動而聞名的，被視為民粹起家的總統。歐布拉多本週表示，對他抗爭的是「保守派」，這反而證明了他正在讓國家發生改變。

墨西哥中央歷史廣場不少群眾紮營，他們要對總統表示抗爭。(圖/美聯社)

儘管民意調查顯示，這位左翼總統的支持度仍高，但是墨西哥經濟不振，各地治安記錄不佳，使許多墨西哥人感到不滿，他的左翼傾向也支持者和批評者之間形成兩極化。

這場抗議活動的人數，各方估計有頗大落差，歐布拉多的執政聯盟認為，抗爭者大約8000人，而抗爭活動單位認為有15萬多人參加。

(中時新聞網)