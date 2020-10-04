出磺坑步道在民眾與老師傅合力修築下重見天日，出磺坑礦業歷史散步道管理維護計畫主持人林煥堂指出，手作步道體驗帶動民眾認識出磺坑文化，增進民眾再訪意願與機會。（何冠嫻攝）

出磺坑礦業歷史散步道搭配志工導覽、健行活動等，帶領民眾親近山林，認識出磺坑礦業歷史文化。（苗栗縣政府文觀局提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府重現礦業歷史散步道，規畫手作步道工作體驗，由老師傅整地、劈開石頭、填土石、疊砌，打造穩固好走的踏階，並開放民眾體驗，吸引不少都市人報名參加，並結合志工導覽步道沿途的動植物及老油井與油礦產業遺跡，帶動遊客參與健行活動。

縣府爭取執行苗栗出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫，其中「出磺坑礦業歷史散步道管理維護」為子計畫之一，規畫導覽志工培訓課程、生態旅遊健行等，讓遊客走進時光隧道，體驗昔時採油領班巡視油井的步行動線。

出磺坑礦業歷史散步道見證油礦的探勘、開鑿與枯竭，苗栗縣政府為恢復出磺坑榮景，推動手作步道工作假期，邀請民眾親自走入並了解步道，隨手拾起簡單的手工具，跟隨在地老師傅因地制宜運用傳統手作工法、就地取材修築維護礦業歷史散步道，徜徉於充滿芬多精的森林環境中進行步道修築作業。

出磺坑礦業歷史散步道管理維護計畫主持人林煥堂表示，石砌階梯修繕流程要先蒐集快十、整地、埋放、填土、疊砌，最後確認階高與試走，而一般修步道只著重在完成度，但出磺坑步道還蘊藏著豐富的老油人歷史記憶，修築起來意義非凡。

出磺坑步道損壞程度不嚴重，林煥堂指出，由老師傅在旁協助，吸引幼稚園到60多歲長輩們，參與步道修繕，孩童們見到老師傅們利用工具大力劈開石頭，各個驚奇圍觀，之後再將石塊堆疊，找碎石填補縫隙，打造出穩固階梯。

林煥堂表示，出磺坑礦業歷史散步道修復皆原地取材，沒有石塊的路段就利用不易腐爛的木樁打造，為期2個月讓步道重見天日，搭配導覽志工，介紹出磺坑山徑裡的竹雞、蝴蝶、血藤等動植物，辦理各項主題的健走活動，廣受歡迎。

林煥堂指出，孩童們參與步道修築，對出磺坑產生情感，不但關注出磺坑發展，回到苗栗走讀出磺坑歷史、地貌、文化與宗教信仰，更帶著親朋好友造訪，分享難忘的修繕經驗與成就感。

(中時 )