娛樂8點半》被稱為韓國第三代國民初戀的沈銀河，是90年代的玉女掌門人，曾比李英愛還紅，卻在事業最巔峰時，逐漸淡出演藝圈，是韓國演藝圈一代傳奇女星。

沈銀河21歲在MBC電視台的選秀大會中初次亮相，22歲正式出道，在MBC迷你系列劇《最後的勝負》中搭檔張東健爆紅，並因此拿下第30屆百想藝術大賞最佳新人女演員獎。

之後她演出不少膾炙人口的電視劇和電影，憑著電影《八月照相館》掀起韓流，並奪下百想藝術大賞電影類最佳女演員，以及韓國青龍電影獎最佳女演員，《八月照相館》更被評為韓國電影之光，奠定她韓流女神地位。

而她也靠著電視劇《青春的陷阱》，獲得韓國百想藝術大賞電視類獎項最佳女演員獎，之後主演的懸疑驚悚電影《愛的肢解》，又刷新了觀眾對她的演技認識，沈銀河成為韓國少男們的國民女神。

沈銀河當時在韓國娛樂圈紅到不行，與眾不同的美，加上卓越的演技，和她嚴格挑選角色，讓她的作品總能有高評價和高票房，更一度被譽為「韓國導演心目中的第一女主角」。

雖然她出道以來，作品產量不算高，但她25歲拿到視后、26歲拿到影后，並與安聖基搭檔主演《美術館旁的動物園》，奪下第36屆韓國電影大鐘獎最佳女演員，成為青龍、百想、大鐘三大獎的影后大滿貫，這一年她27歲。

沈銀河（右圖）當年常被拿來和李英愛比較。（圖/翻攝自韓網）

沈銀河不僅外貌和氣質都和李英愛很像，因此兩人常被拿來比較，不過當年她人氣比李英愛還高，雖然李英愛比沈銀河大2歲且早出道，卻比沈銀河晚紅。而兩人不僅外貌相似，連感情方面也相當有緣分。

當年沈銀河通過電影《愛的肢解》，認識身家2兆韓元的富商鄭豪泳，不過兩人交往遭到女方母親反對，沈銀河一度離家出走威脅，還表示婚後會退出娛樂圈，隨丈夫去美國定居，父母才同意婚事。

然而就在婚禮前2天，沈銀河突然悔婚，震驚整個演藝圈，關於沈銀河悔婚的原因有很多說法，鄭豪泳則在採訪中表示悔婚的源頭還是因為沈銀河母親的逼迫，後來鄭豪泳更坦言悔婚讓他打擊很大，曾有輕生念頭。

沈銀河悔婚鄭豪泳後，他改娶氧氣美女李英愛。（圖/翻攝自韓網）

現鄭豪泳已經是李英愛的老公，兩人於2009年完婚，婚後感情恩愛如初，育有一對龍鳳胎，而沈銀河在2000年拍完電影《追訪有情人》後，就逐漸淡出螢光幕前。

2005年沈銀河與大7歲的韓國教授池尚昱完婚，育有兩女，婚後一直深居簡出，只有替丈夫助選才難道現身。池尚昱是典型的富二代，家中資產數百億韓元，2010年在沈銀河的幫助下，競選首爾市市長，雖然落選卻當上國會議員，這其中少不了沈銀河的國民號召力。

然而2017年沈銀河驚爆吞安眠藥輕生，而丈夫前一日才向媒體透露家人健康出問題，有意為照顧母親退出黨代表選舉，反而對妻子沈銀河疑似自殺隻字未提，引來外界猜測沈銀河疑因婚姻問題才想不開。

不過沈銀河本人否認輕生說法，並解釋最近自己因過往發生的事，而有了創傷後壓力症候群的症狀，需靠藥物治療，但她靠著意志及努力克服病症，努力照顧一對女兒，目前已無大礙，很快便可出院。

沈銀河今年4月被拍到替丈夫助選。（圖/翻攝自韓網）

今年4月，她無懼新冠肺炎疫情，替丈夫上街拉票助選，雖然戴著口罩，但難掩凍齡美貌，令網友讚嘆不已，美一輩子的她，雖然息影多年，但一舉一動仍受到外界高度關注。

(中時新聞網)