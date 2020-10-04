台中市長盧秀燕（中）參加友善動物市集，與大小飼主互動交流，宣導愛護動物、打造友善空間。（陳淑芬攝）

「市長家的老大是誰？」台中市長盧秀燕家4日參加友善動物市集，有獎徵答活動中與飼主互動出題，小女孩大聲回答：「路易」，盧笑得很開心宣布：「答對了！」。盧秀燕說，她家的愛犬「路易」，不僅是寵物，還是家人、家裡的老大，呼籲民眾愛護動物、打造友善環境。

10月4日是世界動物日，台中市動物保護防疫處今年擴大下午在道禾六藝文化館刑務所演武場舉辦與寵物同遊的「友善動物市集」，吸引飼主帶著精心打扮的毛小孩到場逛街，現場安排有文創市集、樂手演唱及愛護動物經驗分享，飼主、寵物們互動交流熱鬧滾滾。台中市長盧秀燕、市議員羅廷瑋、劉士州及黃守達等人與會。

盧秀燕主持愛護動物宣導有獎徵答活動，題目活潑寓教同樂，帶寵物出遊的準備、寵物晶片登記及施打疫苗等問題都難不倒現場大小飼主，盧秀燕突然出了私房題目：「市長家的老大是誰？」，一名小妹妹興奮地回答：「路易」，盧秀燕笑得好開心的宣布：「答對了！」。

盧秀燕說，她家裡的老大是狗狗「路易」，不管民眾養的寵物是「喵星人」、「汪星人」，不僅只是寵物，還是家人、小寶貝，更是家裡的老大，呼籲到場的民眾要發揮愛護動物的責任，「JUST DO IT！」，一起打造友善的環境。

飼主們也將大小寵物精心打扮亮相，熱情互動交流。身軀龐大的黃金獵犬成為現場焦點，飼主笑著說，才6個月大、體重就32公斤，其實個性溫馴、害羞；1名飼主帶著3歲大的德國狼犬逛市集、買文創商品，他說，愛犬體型龐大，但很溫和，他還特別幫愛犬在耳朵綁上可愛的蝴蝶結。

(中時 )