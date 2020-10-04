苗栗縣政府獲文化部補助，推動「苗栗陶瓷博物館駐村藝術家計畫」，利用近1個月培育苗栗陶瓷博物館的解說導覽種子部隊，並策展推出小小館長作品展，展出自己的作品，引導民眾進入陶瓷美學的世界。

縣府文化觀光局邀請一間兩手負責人楊宜娟、春田窯陶藝休閒渡假園區窯主廖增春、中華民國觀光導遊協會理事馬耀祖擔任講師，課程規畫捏出自己的故事、古窯探索、導覽解說培訓，並由講師帶領學員策展、解說自己創作的作品，建立孩子自信心，並搭配延續性的小小館長實習課程，成為專屬陶博館的種子部隊，永續傳承苗栗陶文化。

小小館長作品展即日起至10月11日在陶博館展出成果，學員們以「生活即陶藝，陶藝即生活」為創作理念，結合大自然採集的花草樹葉創作，透過燒製、上色後以「風鈴」的方式進行策展，並安裝於室外草地成為公共裝置藝術，美化館舍，館內並有小小館長熱情導覽，引領遊客進入陶藝世界。

文化觀光局長林彥甫表示，苗栗陶傳承至今已數十載，小小館長歷經48小時專業且扎實培訓課程，學習陶藝文化管理員應具備的基本知能，推展陶藝文化、鼓勵藝術創作，未來將持續透過產官學三方的力量共同推廣，橫向串聯在地資源，媒合師資共學共好，培養孩子們對於陶瓷美學的創作力。

(中時 )