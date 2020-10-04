新北市57歲王姓男子9月15日獨自攀登中央尖山，卻在9月19日失聯，台中市消防局獲報後動員搜救，10月2日透過空拍機在中央尖山往西峰的死亡稜線下方、海拔約3500公尺的崩壁，發現疑似王男的遺體，3日確定就是失聯的王男，但因現場地勢不利直升機吊掛，救難人員設法搬運到合適地點，空勤隊終於在4日下午2時50分將其遺體運返運抵東勢河濱公園，完成搜救任務。

王男9月15日獨自從思源埡口前往中央尖山北一段、北二段進行攀爬，原計畫9月21日從閂山登山口至清泉橋下山後，再由清泉橋搭便車至820林道登山口攀爬畢祿山及羊頭山；唯王男19日在中央尖山最後一次與家人聯繫後失聯，家屬在24日貼臉書尋人，並向消防署尋求協助，台中市消防局勤務中心獲報，立即派遣梨山分隊，由小隊長黃暉銘率領3名隊員執行搜救。

10月2日搜救人員利用空拍機，在海拔3500公尺、中央尖山死亡稜線南側斷崖下方200公尺山壁發現可疑物體，搜救人員冒險挺進，3日確認是王男遺體後，立即申請直升機支援吊掛。

由於王男陳屍地點地形相當險惡，空勤總隊3日搭載特搜人員抵達事發現場，發現現場坡度太斜無法作業，隨即返航，4日上午搜救人員再度挺進，耗時8小時將王男遺體搬運到適合吊掛區域，再申請空勤隊支援，終於在下午約2時50分將王男遺體運返東勢河濱公園。

(中時 )