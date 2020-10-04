富邦悍將江國豪挑戰10勝失利，富邦無緣年度勝率第一。（陳怡誠攝）

中信兄弟對戰富邦悍將運氣不順，多次反撲機會都因為戰術失敗而出局，兄弟緊追分數，靠8局上半38歲的周思齊一發陽春炮將比數追平，延長賽昨晚錯過當英雄機會的詹子賢，敲出關鍵超前安，最後兄弟以5比4奪勝，富邦輸球、另一地統一獅贏球，兩隊並列下半季第一，不過以全年戰績來看，富邦確定無緣勝率第一，想拿總冠軍門票只剩下半季冠軍這條路。

此戰兄弟運氣特別差，2、3、5局都有得點圈有人的大好機會，但最後都是戰術失敗形成另類雙殺結束攻勢。富邦則靠林哲瑄、高國麟全壘打率先取得3分領先。

雖然5局上兄弟靠江坤宇三壘打、投手江國豪爆投追回1分，不過6下高國麟、陳凱倫用安打串聯，拉開到4比2領先。

兄弟在第7局更是元氣大傷，富邦投手不穩，連丟3保送形成滿壘，王威晨敲安攻下1分，追到僅1分差，結果富邦換投林弈豪，連飆2K結束半局，林弈豪退場後還振臂大吼一聲，振奮人心。

8局上半輪到周思齊，面對上半局連飆三振的林弈豪，敲出右外野方向陽春炮，將分數追平成4比4，延長賽10局上半也敲安，將攻勢延續下去，昨日詹子賢敲出超前轟，卻被風吹回牆邊變成二壘打，今日詹子賢則在得點圈有人時敲出場第二壘打，順利攻下超前分。

最後兄弟靠李振昌成功關門，兄弟以5比4奪下逆轉勝，昨日將比分追平的周思齊、詹子賢再度連線成功，今日兩人都是勝利功臣，現在周思齊每敲出一轟，都不斷推高中職最年長全壘打數，目前已是最老20轟打者，還被球迷戲稱是「老鬼」，回春的表現讓大家相當驚嘆。此外也已接近生涯最高單季21轟紀錄，有機會刷新。

富邦悍將此戰輸球傷很大，不僅被統一獅追上，全年戰績更確定被淘汰，若想闖進總冠軍戰，只剩下半季奪冠這條路可走。

中信兄弟先發投手魏碩成。（陳怡誠攝）

富邦悍將林哲瑄。（陳怡誠攝）

中信兄弟許基宏。（陳怡誠攝）

(中時 )