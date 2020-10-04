日前基隆港東岸2號碼頭，原基港大樓重新裝修完畢，雲頂集團的星夢郵輪「探索夢號」推出跳島行程，近日再祭出環島航程，預計在22日啟航，停靠基隆港、台南安平港、澎湖港、高雄港及花蓮港，與5縣市結合城市行銷。

基隆港務分公司表示，「探索夢號」7月26日在基隆港復航，展開跳島澎湖、金門及馬祖行程，掀起一波類出國風潮，已經完成23個航次，約5萬多名遊客參與，為讓遊客有全新旅遊體驗，10月再推出環島郵輪，暢行藍色公路，一睹港灣風情。

航港局說，跳島行程即將在10月中旬結束，22日展開環島航程，因10月份開始受東北季風影響，郵輪要前往離島會受浪潮影響，航港局指出，馬祖、金門是小島，郵輪都是停在外港由小船分批接駁，一艘小船能載上約1百名遊客，若風浪太大，小船會受影響，風險較高，但在澎湖影響層面較小，因此，環島航程中仍是停靠站之一。

基隆港務分公司指出，會持續進行港口防疫把關，場站會定期消毒，遊客進入時要戴口罩、量體溫，此外，也重新規劃候船空間與動線，朝向智慧化發展，透過雙向自動外幣兌幣機、郵輪自助報到機及移民署自動通關櫃台，提升通關效率，減少人與人的接觸，在防疫期間有效推動安心旅遊。

(中時 )