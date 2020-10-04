每到秋天，台南大內曾文溪畔甜根子草花海吸引無數遊客前往拍照，大內區公所為了行銷大內之美，帶動觀光人潮，結合社造成果展，4日下午於曾文溪畔舉辦「大內雪花祭、戀戀甜根子市集音樂會」，由於天氣晴朗，很多遊客早上就先到大內參觀，下午參加逛市集，傍晚邊賞音樂會邊拍夕陽與花海美景。

今年社造成果展由台南晶英飯店主廚鄭安宏指導石子瀨社區，推出「食光寶盒」創意料理饗宴，有酪梨、木瓜、鳳梨等在地食材入菜，一開放報名就秒殺。參與活動的台南市長黃偉哲現場也與鄭安宏合力製作「酪梨香蒜鮪魚發財板」，與貴賓們一同享用這道美味料理。

台南大內雪花祭、戀戀甜根子市集音樂會4日登場，台南市長黃偉哲邀請大家來吃美食賞美景，拍照打卡。（劉秀芬攝）

台南大內雪花祭、戀戀甜根子市集音樂會4日登場，社造成果展推出甜根子草洗碗精DIY活動。（劉秀芬攝）

台南大內雪花祭、戀戀甜根子市集音樂會4日登場，今年結合社造成果展，有47個社區、小農攤位，展出內容多元豐富。（劉秀芬攝）

黃偉哲表示，現在正是酪梨產季，也是甜根子草開花期，歡迎大家到大內吃美食、看美景，把拍到的甜根子草美景po到臉書，讓更多人知道大內這麼漂亮，這次中秋連假沒法來的話，國慶假期、10月17日周末都還可以來，把握這1個月花期，到大內走走逛逛，保證值回票價。

大內區長李義隆表示，去年首度舉辦曾文溪畔市集音樂會，吸引了上千觀光人潮。今年在市府民政局、文化局社區營造計畫支持下，擴大舉辦活動，有47個社區、小農推出特色攤位，區公所更準備了200份雪花水果冰茶及酪梨創意料理免費品嘗，還有甜根子草DIY免費體驗、親子闖關遊戲、打卡送好禮。

今年更結合大內文史巡禮輕旅行辦理一日遊行程，透過專業導覽人員帶領遊客穿街走巷文史巡禮，參觀轄內特色景點，如南瀛天文館、月世界地形、彩繪村，探訪在地古厝、神社等，下午回到曾文溪畔參加市集音樂會。現場也布置創意甜根子草裝置藝術，吸引遊客拍照打卡。

(中時 )