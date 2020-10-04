全國水利會1日改為農田水利署，各水利會改為管理處並陸續揭牌，高雄管理處4日揭牌，首任處長由呂文豪接任，農田水利署長蔡昇甫特地南下；蔡致詞表示，原來水利會資產一定全部用在農田水利事業上，將來對農民服務要做到更好、範圍要更大。

署長蔡昇甫指出，水是農業發展的根本，有水才能生產農產品，未來加強農田水利建設、運用智慧科技提高用水效率；落實執行公權力，擴大灌區等等，農田水利會改制後，行政中立是最基本的，未來工程也一律依照政府採購法、採購必須公開透明，相關財產活化也必須公開透明，可讓全民一起檢視。

處長呂文豪是原高雄水利會長，曾任水利會工務組長、主任工程師、總幹事，對農田水利業務相當熟悉並且深耕地方農民，苦農民所苦；呂回顧其擔任會長近4年時間，擺脫水利會舊有思想及方向，積極做工作權責上的調整與改進，改善農民用地的取水，從早期擔任工務組長迄今，利用專業改善了2000多條灌溉排水路及12個灌溉取水口。

(中時 )