前高雄市長韓國瑜被罷免後，高雄就變樣了？高雄市議員宋立彬近日接獲民眾通報，指燕巢區典寶溪河床疑似被惡意偷傾倒「有毒廢棄物」，且宋立彬和當地里長經現場會勘後，發現確有此事，隨即聯繫環保局與警察局，環保局初步調查則發現，是汽機車品等廢棄物。

宋立彬1日中秋節當天在臉書發文，稱接獲好心民眾檢舉，燕巢區鳳雄里國道10號下方的典寶溪河床，疑似遭惡意偷倒有毒廢棄物，經他和鳳雄陳明發里長了解，環保局目前初步研判廢棄物疑似為鋁渣和汽機車廢品、廢油等，這些有害物質恐怕跟著雨水流入河川內，造成2次汙染，恐毒害高雄的環境。

宋立彬接著說，最近「高雄乙烯外洩」與治安事件頻傳，以及空氣環境品質亮起紅燈，種種社會事件顯現「市府的螺絲明顯鬆散」，邁哥的緊、緊、緊已成為口號而已。

宋立彬強調，他鄭重呼籲市府對於罔顧社會環境安危的不肖業者應予以強烈譴責，司法更應儘速審理，加重不肖業者的刑責，杜絕不法業者僥倖心態。

高雄市政府環保局表示，10月1日人員至鳳雄段現場，發現該土地遭人非法棄置廢棄車座椅、儀表板廢塑膠、廢金屬等汽車廢棄物，約20噸；另有約10幾袋太空包廢棄物，為避免天候降雨產生二次污染，環保局當場以帆布覆蓋，做初步應變，並採集3瓶樣品送驗。另10月2日興龍段棄置現場，遭人非法棄置鳳雄段相同的汽車廢棄物，約10噸，疑為同一行為人所為，兩棄置現場周遭並無住家，廢棄物未產生異味，初判尚無立即危害。

環保局長張瑞琿表示，不肖業者利用連假進行違法棄置行為，已危及高雄市環境及市民的生活，此行為絕不能容忍，環保局打擊環保犯罪絕不手軟，已將兩案同步通報橋頭地檢署主任檢察官，並請派出所調閱附近入口監視器積極追查行為人，事證齊備後，將儘速請移請地檢署偵辦。

環保局指出，該行為人未依規定申請相關清理廢棄物之許可且任意棄置，已違反廢棄物清理法第41條及46條規定，將處新臺幣6萬至30萬元以下罰鍰，並移送司法機關進行偵辦，刑事罰則可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1500萬元以下罰金。

國民黨高雄市議員宋立彬，臉書質疑高雄市府螺絲鬆了。(圖/翻攝自 宋立彬臉書)

(中時新聞網)