基隆一名鄧姓男客運司機因變換車道未注意後方機車，導致洪女3人受傷，鄧男卻未下車查看駕車離去，日前法院認定鄧男肇事逃逸，應支付公庫1 萬元、吊銷駕照3年，鄧男認為遭一事二罰提出行政訴訟，基隆地院近日審結，判定裁處未違反一事不二罰原則，駁回告訴。

判決書指出，鄧男駕車行經安樂區基金一路巷口時，變換車道未注意後方來車，造成騎乘機車的洪女閃避不及、人車倒地，3人手腳擦挫傷，而鄧男未停車協助救護，直接駕車離去，員警到場認為，有肇事致人受傷而逃逸行為，依規定舉發鄧男，法院日前以緩起訴處分，鄧男應支付公庫1 萬元，另吊銷駕照3年，不得重新考領。

鄧男認為，先前已和洪女和解並支付公庫1 萬元，又遭吊銷駕照3年，不得從事駕駛客運車輛為業，鄧男質疑法院一事二罰，也認為不能再開車謀生會有巨大損害，不滿判決提出行政訴訟，要求撤銷原處分。

法院審理後，判定鄧男同時觸犯刑事法律及違反行政法，依規定以刑事法律處罰，但判決以緩起訴處分，得依行政法裁處，因此，沒有違反刑罰優先原則與一事不二罰原則，此外，鄧男與洪女和解屬民事賠償，與肇事逃逸無關，而原處分只有限制鄧男不得以駕駛車輛維生，沒有喪失謀生機會，予以駁回告訴。

(中時 )