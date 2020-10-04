香港財政司司長陳茂波4日表示，他在2020年初發表的「財政預算案」，決定重啟推出通貨膨脹掛鉤債券（iBond），相關的籌備工作已準備就緒，將很快公布發行詳情。

香港信報報導，陳茂波在網誌發文指出，此次重啟發行iBond，港府優化債券的部分條款，包括最低利率保證，最新這批iBond將設有比以往更高的最低利率保證，達到2％。這在目前的超低利環境中，具有不俗的吸引力。假如通膨升溫，其回報將與消費物價指數升幅掛鉤，使所賺取的回報至少能跟得上通膨。

陳茂波表示，iBond在2011年首次發行時有逾15萬人認購，到2016年時參與人數增加至逾50萬人，6年間累計的發行總額為600億港元。相較於iBond問世前，港府曾推出的其他零售債券，總認講人數也僅約3.5萬人，發行總額約75億港元，就足見iBond受到不少民眾歡迎。

陳茂波又指，此舉除有利於零售債券巿場的發展以外，也為民眾提供一個可賺取穩定回報，而又「保本」的投資選項。在即將發行的這批iBond之後，緊接的將會是以65歲或以上長者為對象的銀色債券，兩批債券的發行總額共計最多為130億港元，如果認購反應理想，將會考慮加碼發行。

(工商 )