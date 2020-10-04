魏如萱（娃娃）3日在第31屆金曲獎以《藏著並不等於遺忘》獲封歌后，王若琳以《愛的呼喚》獲得最佳國語專輯大獎，她們所屬同門師姐妹，一起出席慶功宴。王若琳一舉奪下大獎，心情開心，但頒獎後，網友熱議她專輯中翻唱的11首歌中有4首是日文歌，國語歌曲只占一半，皆是翻唱，對其他入圍創作者有失公平，王若琳事後坦言有看到網友的批評，會影響心情？她笑說：「這不是我的責任啦！」

不過本屆金曲獎評審團主席陳鎮川，對於王若琳以翻唱專輯《愛的呼喚》獲獎惹議，他表示：「製作好就好，雖是翻唱歌，但超出翻唱更難，標準拉在同線上，王若琳出人意表的歌曲，評審都不希望稱為翻唱專輯，精緻度很好。」也提到「首輪投票即獲一致通過奪下最佳國語專輯獎」，王的專輯歌曲都不是她年紀的歌，和很多音樂人重新編曲後，反覆聆聽，耐聽度及精緻度都很高，還有評審以連3句「真好聽」評分，獲得高度肯定。

而娃娃在慶功宴上，特別致謝老公隆宸翰支持，自虧：「我在台上忘記感謝他。」收工後立刻打給老公，老公笑說：「沒關係。」並發文祝賀娃娃：「帥呆了！」娃娃2歲多的兒子「路易」在頒獎早上突然預祝她「媽媽得獎」，讓她相當驚喜。

她說：「上禮拜，我問路易會不會得獎，路易都說不會！」直到典禮當天，路易突然一直說「媽媽得獎」，豈料如願封后，兒子像是神預言。被問及歌后獎金如何使用？她直說：「應該還要扣稅？」將把獎金捐給流浪狗、小孩相關的公益單位。

此外，J.Sheon、楊士弘雖與歌王、新人獎擦身而過，也到慶功宴獻祝福，J.Sheon淡然表示沒拿到獎沒關係，「我已經當2任暖男了，盡人事聽天命，我就當個暖男，把板凳坐好、暖好。」

楊士弘、J.Sheon、王若琳、魏如萱出席慶功宴，開心合影。（粘耿豪攝）

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