彰化縣政府11月7日也在彰化縣立和美高中舉辦今年度第4場就業博覽會，包含上櫃公司等，邀請36家以上廠商參與徵才，釋出約1000個以上工作機會。（資料照片／吳敏菁彰化傳真）

創業、求職都有門道了！彰縣府今年特別編列1000萬創業獎勵補助金提供青年申請；11月7日也在彰化縣立和美高中舉辦今年度第4場就業博覽會，包含上櫃公司等，邀請36家以上廠商參與徵才，釋出約1000個以上工作機會，

彰縣府勞工處表示，這次參與徵才廠商，產業類別包含製造業、高科技業、保全業及服務業等，上市上櫃包含大立光電、今國光學、上銀科技、岱宇國際、帝寶工業、全家便利商店及績優廠商三五橡膠廠、元成工業、源利電磁、建興安泰、匯聯汽車、永鉅精密、三五橡膠、健昇等廠商。

職缺包含機電工程師、研發助理工程師、製程工程師、作業員、技術員、倉管員、品管、維修員、儲備幹部、門市員、業務、採購、行政、製圖、保全等，提供求職民眾多元化選擇。

現場並設有「就業探索專區」，提供專業職涯諮詢服務，協助求職者釐清自我性向及能力；「行動履歷區」，協助民眾在面試前完成內容完善的履歷表，「時尚造型專區」，由專業造型師為求職者免費剪髮並給予造型建議，為面試加分；「健康體驗區」，除推廣視覺障礙者專業技能，也提供求職者專業按摩服務。

縣府勞工處表示，今年特別編列1000萬元的創業獎勵補助金，鼓勵彰化縣18歲以上45歲以下有願景有創意的縣籍青年申請，每人最高補助30萬元，並開辦多項創業轉輔導課程，協助創業。

(中時 )