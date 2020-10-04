Yahoo奇摩的網路投票結果。(圖/翻攝自 雅虎)

日前國防部長嚴德發在立法院接受質詢時，間接證實未來美國可能出售我攻擊型武器。而台灣是否應向美國購買攻擊性武器，也引起網友熱議，據媒體所做線上投票，參與這個投票的4000多人中，而認為不應向美國買攻擊性武器的網友略多於認為應該要的網友。

外傳美國將賣給台灣7種武器，嚴德發日前表示，因為還沒到公告時機，內容不便評論。國民黨立委江啟臣追問，基於台海軍力失衡，軍方有沒有想買攻擊性武器？如果我們提出想買攻擊性武器，美方是否會賣？嚴德發回應，因應情勢變化，這方面雙方都有在調整。

之後，江啟臣追問，所以部長等於間接證實調整在發生中？嚴德發點頭稱是，表示為維護區域安全，有做調整。

網路媒體《YAHOO》近日就「你覺得台灣要不要向美國買攻擊性武器？」，進行網路投票，投票時間為9月30日至10月5日，截至出稿為止，共有4000餘名網友進行投票，回答「要」的有2060票；回答「不要」的有2207票。其中，回答「不要」的網友略多於回答「要」的網友。

回答「要」的網友留言表示，「如果不要，連防禦都做不到」「強大的國防 才能保衛有自由民主」、「自衛，當然要買」。

回答「不要」的網友則認為，「亂花錢」、「買了代表會打了」、「不需要花這麼多錢用在武器上面，肥了美國人！窮了台灣人民」、「買了只爽到美國，又有錢賺了」。

(中時新聞網)