張姓男子與黃姓女子兩人為夫妻，透過Line媒介17歲少女「果凍」與男客性交易，遭警方破獲。警方查出，少女每次交易代價2小時3000元，但張男及黃女事後抽成高達2000元還惡意摳扣少女薪資，高雄高分院依兒童及少年性剝削防制條例判2人2年、罰金6萬元，其中黃女緩刑5年，可上訴。

判決指出，陳姓男客2018年12月在臉書單身交友社團看到訊息，透過LINE與暱稱「果凍」的少女聯繫，雙方約定以3000元性交易。張男及黃女隨即安排李姓馬伕（遭判1年6月、併科罰金5 萬元、緩刑3年確定）載果凍前往應召，事後遭警方盤查破獲。

警方查出，張男及黃女在網路上四處冒用「果凍」的名義與男客聯繫，每次性交易代價為1小時2000 元、2小時3000元，張男及黃女各抽佣1000、2000元。但「果凍」卻向警方訴苦，表示老闆和老闆娘怕她亂花錢，每天只給她500元至2500元，還被扣薪水，工作期間都沒有拿到薪水。

一審法官依《兒童及少年性剝削防制條例》判張男、黃女均3年6月、併科罰金8萬元、可易服勞役。

二審法官痛批，張男及黃女2人媒介剛滿17歲的少女為進行有對價的性剝削行為，毫不足取。但衡量張男及黃女2人並非用毒品控制少女，事後也坦承其犯行且與果凍及其母和解，2人也育有一名未滿2歲的男嬰，最後改判張男2年、併科罰金6萬元可易服勞役；黃女2年、併科罰金6萬元、緩刑5年，緩刑期間付保護管束，應向公庫支付6萬元，參加3場法治教育課程，全案仍可上訴。

(中時 )