中秋連假最後一天，不少民眾把握機會與親友齊聚一堂，而吃烤肉也要考慮到營養均衡，有網友就在臉書社團上分享在全聯買到的一款生菜組合，一包內含2-3種的新鮮生菜，其他內行的網友看到後直呼，這款可遇不可求！

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上分享在全聯發現的好物，她提到，「原來全聯有這麼厲害的生菜，太威了啊⋯⋯，一包有2~3種，才59元」。

從原PO貼出來的照片可以看到，一包內確實可見3種生菜，分量看起來並不算多，差不多是一人份的沙拉量，但打開即可食用，一包也僅要價59元，讓不少人都覺得很划算又方便。

網友分享自認很划算的生菜組合包。（摘自臉書社團《我愛全聯-好物老實説》）

貼文短短不到一天的時間，吸引了超過5000個讚，也有不少網友討論，很多人都說自己在全聯從沒看過這款生菜沙拉，但內行的網友看到後紛紛透露，「買過，但是很少見，全憑運氣」、「很難買到～」、「有看過，感覺很少，而且好像不只59」、「不是每一家全聯都會進這款」。

(中時新聞網)