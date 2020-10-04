41歲「偶像劇女王」陳喬恩去年上陸綜《女兒們的戀愛2》，和小9歲大馬富二代曾偉昌（Alan）配對，兩人成功擦出愛火，熱戀ing的陳喬恩和Alan日前還甜蜜慶祝交往1周年，不過陳喬恩自從認愛Alan後，她就屢被傳肚皮有喜，儘管陳強恩多次駁斥此事，但她近日的肚皮又引發關注，對此，陳喬恩則是轉發男友視角照，以行動為自己闢謠。

陳喬恩和小9歲大馬富二代曾偉昌（Alan）合作陸綜擦出愛火，小倆口日前還甜蜜慶祝交往1周年。（圖／本報系資料照片）

近日適逢中秋連假，許多民眾都應景一邊烤肉一邊賞月，女神陳喬恩也不例外，她與男友Alan則是在半戶外的露台狂吃海鮮大餐，餐桌上有蝦、螃蟹和生蚵，而男友視角的陳喬恩則是俏皮咬著筷子，頭歪一邊看鏡頭，模樣超少女，看不出她已41歲。

照片中的陳喬恩身穿膚色貼身上衣，內搭黑色小可愛，衣服的貼身設計讓她的小蠻腰線條全都露，陳喬恩曬恩愛之餘，也以行動為自己闢謠，一舉粉碎她肚皮有喜的傳聞。

針對肚皮有喜的傳聞，其實陳喬恩日前就在IG曬喝茶劇照，並寫下：「喝杯茶 看看八卦 也是挺煩的厚 對啊#現在新聞超魔幻的 #也是懶的回應了啦」，同時陳喬恩還逗趣說：「姊想靜靜」、「但內心希望偷拍別人的人遇到鬼」。

(中時新聞網)