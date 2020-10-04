後指部：李前總統墓園主體工程如期完工 18:222020/10/04 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國軍五指山示範公墓特勳區李前總統墓園。後指部指供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國軍示範公墓特勳區李前總統墓園主體工程完工。後指部提供 後備指揮部今（4）日表示，有關國軍示範公墓特勳區李前總統墓園工程，第二階段「水保暨造墓主體工程」，已依照計畫進度，於本日如期、如質完工。 後備指揮部指出，本部後續將配合治喪委員會規劃，於10月7日舉行奉安禮拜；並俟奉安後，再進行後續造景植栽工程。 據指出，國防部長嚴德發核定後指部軍墓組恢復員額，從27員恢復到42員，組長由中校編階，恢復到上校。另為加強李前總統墓園安全，後指部加強諸多措施，包括增設6支監視器等。 (中時 ) #工程 #墓園 #李前總統 #前總統 #總統 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獎勵吹哨人 陸修法列李文亮條款 04:102020/10/04 兩岸要聞 15檔外資回補 後市可期 04:102020/10/04 財經要聞 客語講義民故事 寶山人包辦前3 04:102020/10/04 地方新聞 川普的強者戰疫 04:102020/10/04 時論廣場 基隆古蹟前水溝未加蓋 坑洞如陷阱害民眾摔落 03:182020/10/04 生活 疫發不可收拾 白宮爆群聚感染 04:102020/10/04 國際大事 李鎮宇專欄－美國總統大選後的變與不變 04:102020/10/04 財經要聞 Q3營收轉強 5G新機帶旺 創意聯發科 營運佳 04:102020/10/04 產業特刊 惠來溪及潮洋溪現地處理工程 獲優良工程「金安獎」 14:242020/10/04 寶島 涉國家安全 英美變相禁止陸留學生就讀敏感科目 17:112020/10/04 財經 政治熱門新聞 川普確診 命理師大膽預測「未來美國總統」跌破眼鏡 - 政治 兩岸若開戰會願意上戰場嗎？ 網看到民調崩潰：我才不要 - 政治 美國若派兵協助台灣 美台海專家爆結局 - 政治 共軍頻擾台 沈富雄爆：「他」當選美國總統 局面會改觀 - 政治 六合慘況被酸「早沒落了」 網再曝瑞豐夜市人潮 嘆：想念韓國瑜 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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