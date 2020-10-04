國軍示範公墓特勳區李前總統墓園主體工程完工。後指部提供

後備指揮部今（4）日表示，有關國軍示範公墓特勳區李前總統墓園工程，第二階段「水保暨造墓主體工程」，已依照計畫進度，於本日如期、如質完工。

後備指揮部指出，本部後續將配合治喪委員會規劃，於10月7日舉行奉安禮拜；並俟奉安後，再進行後續造景植栽工程。

據指出，國防部長嚴德發核定後指部軍墓組恢復員額，從27員恢復到42員，組長由中校編階，恢復到上校。另為加強李前總統墓園安全，後指部加強諸多措施，包括增設6支監視器等。

(中時 )