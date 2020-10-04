川普輕忽新冠肺炎疫情嚴重性，無視保持社交安全距離和戴口罩等防疫措施，自己染病住進醫院。在美國歷史上，川普的遭遇等於是歷史重演。在1918至1919年，在全球爆發大流行的流感，當時美國總統威爾森（Woodrow Wilson）也沒把疫情當回事，最後病況沉重。

美國前總統威爾森，在流感疫情延燒全美時，也鐵齒無視其嚴重性，最後連自己都染上流感。(圖摘自美國國會圖書館官網)

俗稱西班牙流感的這場疫情，在1918年已經燒遍全球，但威爾森政府試圖壓低其嚴重性。歷史學家特羅伊曾寫道，威爾森政府對疫情的回應，讓他成為美國歷來在處理災難上最糟糕的總統，「聯邦政府的表現，最好的形容就是輕忽。」

特羅伊指出，當時美國已有數十萬人死於疫情，但威爾森仍裝聾作啞，不但沒發表安撫民心的談話，也沒動用政府的非軍事資源協助民眾。特羅伊同時指責威爾森，儘管一次世界大戰行將結束，他依然持續調動軍隊，反而導致疫情更加擴大。

到了1919年4月，威爾森自己在抵達巴黎開和平會談時，也染上流感。另一位歷史學家費林指出，威爾森的多位隨行人員，1919年2月在橫越大西洋的行程中就已經染病，其中包括第一千金瑪格莉特、秘勤局人員以及總統主廚。

威爾森染流感的消息，一開始還被當局刻意隱瞞，美聯社甚至報導，總統「沒有得到流感。」總統御醫葛雷森公開宣稱，威爾森因為巴黎天氣濕冷，所以感冒了。

但葛雷森私下卻不這麼說。他當時寫信給友人提到，「過去2周對我來說壓力爆表。在人類文明的危急存亡之際，總統染上了流感，病況突然極為嚴峻。」葛雷森在信中憂心忡忡，害怕威爾森若有三長兩短，「歐洲恐將淪為布爾什維克與無政府主義的混亂狀態。」這封信到10年後，才被公諸於世。

等到威爾森的病情被公開後，全民都憂慮他何時才能重返工作崗位。儘管威爾森後來康復，但染上流感對他的健康和體力帶來重大打擊，也影響了他的專注力。

(中時 )