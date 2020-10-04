「1票難求」一直是台東人年節返鄉的夢魘，台東縣政府自2008年開始辦理的返鄉專車，售票系統明年起將回歸台鐵局，鄉親取票更方便，也不容易發生售票糾紛；而12年來由縣府自辦的返鄉專車也在4日中秋連假最後1天開出末代班車後走入歷史。

中秋節連假結束，不少台東鄉親4日上午搭乘11：15發車的6177次列車返回工作崗位，而這也是台東縣政府自辦返鄉專車的末代班車，縣長饒慶鈴特別到火車站向鄉親致意，更登上列車，發送縣府貼心準備的熱氣球限量版手機貼環小禮物。

台東縣政府自辦返鄉專車，4日發出末代班車，縣長饒慶鈴登上列車，致贈小禮物給返工的鄉親。（莊哲權攝）

台東縣政府自辦返鄉專車，4日發出末代班車，縣長饒慶鈴登上列車，致贈小禮物給返工的鄉親。（莊哲權攝）

饒慶鈴也向鄉親宣布，明年農曆年起，售票系統將回歸台鐵，民眾可以到台鐵的各火車站取票，服務再升級，以後回家會更方便。

為了解決台東子弟逢年過節「回家好難」的煩惱，台東縣政府於2008年開始自辦返鄉專車，但是非常耗費人力及資源，加上售票系統較陽春，上網搶票人數爆量時，容易發生當機，出現重複賣票及退票、取票等糾紛。

今年8月，縣府多次與台鐵協商， 終於獲得台鐵局長張政源同意，農曆年、清明節、中秋節3節台東往返台北的返鄉專車，仍由台東縣政府包車，車票則納入台鐵購票系統，民眾可以在台鐵各火車站領票。

縣府12年來自辦的返鄉專車，廣受好評，售票系統回歸台鐵後，有民眾擔心更難訂得到票，對此，縣府交通及觀光發展處長余明勳表示，返鄉專車一樣存在，民眾不必擔心；另外，返鄉專車目前仍無法在超商取票，有民眾認為這點台鐵還要多加油。

(中時 )