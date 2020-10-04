連假尾聲，為防止改裝車伺機聚集競速，桃園市政府警察局大園分局4日凌晨執行防制危險駕車勤務，在台15線、台61線、台66線等重點路段設置路檢點，並出動15名警力，共攔查2輛汽車、14輛機車、2輛拼裝車，查獲17件違規行為。

大園分局表示，4日凌晨4時許接獲民眾報案，稱在台15線上有改裝車輛聚集，警方獲報後查看天羅地網監錄系統，發現改裝車輛往台66線與保興路口集結，便立即通報線上警網共4部警車，從台66線與保興路口、台66線與仁愛路口以口袋戰術包夾，將改裝車輛團團包圍，共攔查2輛汽車、14輛機車、2輛拼裝車。

大園分局表示，本次出擊共舉發交通違規17件，包含無照4件、機車行駛快速道路12件、號牌遮蔽1件，噪音車輛部分將於彙整資料後通報監理機關檢驗。警方表示，將持續編排防制危險駕車勤務加強取締，呼籲民眾切勿以身試法。

(中時 )