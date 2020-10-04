台東火車站前從今年6月15日起展開科技大執法，車輛臨停超過3分鐘或併排就會被開罰600元至1200元，迄今4個月共開出667張罰單，中秋連假違規件數恐大幅增加，有民眾抱怨接送親友很不便；警方表示，告示非常清楚，也已宣導半年，請民眾遵守。

台東火車站前車輛違停造成動線大打結的亂象，經常引發民怨，台東縣警察局已在站前下客區建置科技執法設備，藉由攝影鏡頭蒐集下客區車道車輛進入、停等及離開時間，如有車輛停止不動逾3分鐘或是併排等就開罰。

警方表示，自今年6月15日起展開科技大執法以來，4個月共開出667張罰單，但以併排或停在斑馬線者居多，另逆向行駛也開出61張。

不過，有民眾接送朋友1天被開2張罰單，1天的收入還不夠繳罰款，抱怨車站接送區的宣導不足，希望相關單位體恤民眾賺錢不易，多為民眾的荷包設想一下。另也有民眾不滿汽車臨停超過時間就被開罰，違停嚴重的機車卻沒事，標準不一。

不過，縣府針對火車站前交通動線進行改造，將上客區由原先單一車道增闢為3個車道，增加臨時停車等車位，路口加設紅綠燈號誌分流引導，並增設安全人行徒步空間，目的就是要讓火車站前車流更順暢、行人穿越更安全。

(中時 )