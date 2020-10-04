第31屆金曲獎頒獎典禮3日落幕，揭獎結果幾家歡樂幾家愁，曾以《MURMURSHOW》獲得第26屆金曲獎演唱組合獎的「慢慢說」，今年再以《1+1＜3》入圍同一獎項，最後由勁敵「Chick en Chicks」拿下；對於二度鍍金失利，「慢慢說」無畏挫折感性表示：「歷經5年我們終於再回到金曲獎盛會，這屆的入圍者都是我們的愛，很榮幸可以跟你們一起角逐這份殊榮。雖然沒辦法上台感謝所有優秀的合作夥伴我們深感遺憾，但《1+1＜3》專輯是我們至今都覺得玩得最盡興好聽又很屌的專輯。」勉勵自己「獎項是在一夜間的事，但我們所創作的音樂故事這些想說的話，是陪伴我們一輩子的」。

「慢慢說」感念經紀公司全力支持與信任，總是給他們最大的自由做音樂，更謝謝專輯製作人陳君豪，「有次錄音室閒聊說起，我們小時候的夢想是做一張最屌的專輯，謝謝你！我們一起做到了」；此外，兩人特別感謝家人一路以來支持，「讓我們還可以任性地玩音樂，謝謝我們對彼此的不離不棄、永不分離，今天一起廢好廢滿」。最後不忘感謝歌迷們，坦言大家總是擔心他們會不會再出下一張專輯，「請別擔心！就算再困難，我們還是會一直寫下去，一直唱下去」。

「慢慢說」利得彙（左）和沈志方感情非常好。（雅慕斯娛樂提供）

(中時 )