中秋連假告一段落，民眾啟程返家時也別忘了注意空氣品質！今(4)日傍晚統計全台有31個空品測站亮起「橘色警示」燈號，而大里、西屯、新港、鳳山4測站更亮起「紅色警示」燈號，環保署建議民眾應隨時佩戴口罩做好個人健康管理。

環保署表示，由於今日環境風場為偏東風，西半部地區為背風面導致污染物不易擴散，加上光化作用影響臭氧濃度偏高，西半部有31個空品測站為橘色提醒等級、4個測站達紅色警示等級，預計明(5)日東北風增強，擴散條件好轉後空氣品質可望轉佳。

環保署指出，地方政府應適時啟動應變措施，包含加強通報各敏感族群，機關及進行各種污染源減排及稽查，並事先協調台電燃煤電廠減排、降載，再藉由跨縣市應變合作執行河川揚塵管理、露天燃燒與營建工地查核等，以降低空品惡化的影響。

另外空氣品質受氣象條件影響大，短期天氣仍有不確定性，環保署提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護，並請隨時留意最新空氣品質資訊。

(中時 )