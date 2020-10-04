國定古蹟「邱良功母節孝坊」一帶。遊客穿梭來去。（李金生攝）

金門縣定古蹟「清總兵署」，中秋連假湧現人潮。（李金生攝）

金門觀光小城後埔「16藝文特區」越夜越美麗，吸引各地遊客來到。（李金生攝）

縣府觀光處「老兵召集令」活動連假迎來421人，在揪團1帶7的情況下，估計觀光產值即達3241萬7000元。（金門縣觀光處提供）

台金海運也疏運了337人次，輸運作業大致順暢。（金門縣觀光處提供）

中秋4天連假，台金線空中往返旅客3萬837人次，全島各處景點人潮湧現，熱鬧滾滾！縣府觀光處「老兵召集令」活動即迎來421人，在揪團1帶7的情況下，估計觀光產值即達3241萬7000元。

縣府觀光處長丁健剛說明，中秋連假期間，鄉親返金過節外，國旅遊客也大爆發。4天往返台金班機259架次，載運3萬837人次，另台金海運也有337人次，疏運作業大致順暢，無滯留情形。往返大小金的交通船，因應連假也啟動臨時加班船機制，人、車達一定數量即刻出發，幾乎班班客滿。

全島各處景點也湧現大量遊客，大膽島每日限量登島300人，供不應求外，東半島的陽翟大街與金東電影院搭配樂高積木主題活動「金沙陽翟-積不可獅」與尋找風獅爺單元，也吸引近4000人次遊客。

9月30日開跑的老兵召集令，短短5天受理了421人，根據老兵提供的資料，平均1位老兵帶7名親友來金旅遊，每人花費約1萬1000元，估計觀光產值3241萬7000元。

觀光處表示，因應中秋連假，縣府提前進行各種沙盤推演，並啟用行動辦公室派員進駐，保持與海、陸、空疏運和服務單位的聯繫，隨時掌握現場狀況和即時調整，希望鄉親和遊客有一個開心的假期。

(中時 )