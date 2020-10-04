相隔1個多月重新回到一軍先發，統一獅隊江辰晏今（4）日對樂天桃猿隊先發5局，被擊出6支安打，送出4次三振，只失1分。終場獅隊以9比3擊敗桃猿，江辰晏拿下勝投，中止個人7連敗，本季戰績5勝9敗、自責分率7.31，賽後也獲選單場MVP。由於富邦悍將輸給中信兄弟，獅隊與悍將戰績相同，暫時並列第一。

江辰晏上次拿下勝投是在上半季6月9日，當時他寫下4連勝，沒想到接下來卻一勝難求，整整146天未嘗勝利滋味，還吞下7連敗。今天他除了在1局上被擊出3支安打、失掉1分，接下來4局都能力保不失，第2、4、5局甚至都讓猿隊打者3上3下。

江辰峰投完5局用了71球，由於比數拉開為8比1，教練團決定更換投手，由潘威倫、劉軒荅、李其峰接力投完比賽，保住勝果，其中李其峰是今年季中選秀加盟的新人，今天是一軍初登板。

獅隊今天仍贏在打擊大有發揮，1局下攻下2分逆轉超前，4局下灌進6分大局，包括唐肇廷的2分全壘打和蘇智傑的2分打點二壘安打，奠定勝基。終場比數9比3，輕鬆贏得2連勝。

猿隊先發投手張喜凱是今年二軍的「防禦率王」，今天是他的一軍初登板，先發3.1局被擊出8支安打，失6分有4分自責分，吞下中職生涯首敗、自責分率10.80，算是震撼教育。

(中時 )