中信兄弟今日在延長賽以5比4一分險勝富邦悍將，此戰兄弟打得辛苦，前幾局多次得點圈有人時，戰術失敗形成另類雙殺結束攻勢，最後才靠周思齊追平轟、詹子賢超前安贏下比賽，總教練丘昌榮坦言贏球是運氣，現階段球隊以備戰總冠軍來下達戰術，但結果不如預期。

兄弟今天運氣特別差，2、3、5局都有得點圈有人的大好機會，不過2、3兩局富邦都靠雙殺守備化解，第5局兄弟無人出局連敲2支長打，但最後只靠投手暴投攻下1分，最後遭三振加盜壘失敗，攻勢瞬間瓦解。

賽後丘總表示目前作戰方式以備戰總冠軍為主，壘上有人時就會下達戰術，「也不是說壓力，但不知為什麼三壘有人時總是打不出高飛球，1或無人出局時，打者特別綁手綁腳，不只戰術沒成功，跑壘也出問題，今天能贏球是運氣。」

丘總表示希望在最後10場比賽盡快調整到位，打出爭冠隊形，「打擊教練會在練習時，針對戰術多加找方法訓練。」丘總認為的確此戰在戰術上做得不好，下周二練球會再調整。

至於此戰敲出關鍵追平轟的周思齊，丘總大力稱讚，「他不用我多說，穩定度、上場該做什麼、如何攻擊、2好前後如何作戰，自己都很清楚，希望每場球員都能看見這種選手。」丘總表示現在球隊已經沒有太多時間犯錯，選手若能把握機會就會帶進總冠軍賽，相對的頂不住壓力就會有所選擇。

中信兄弟總教練丘昌榮。（鄧心瑜攝）

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