基隆一名林姓女仲介從事看護派遣工作，2018年2月媒介非法失聯越南籍移工給林姓女子照顧其奶奶，10月時，移民署前往奶奶住所將看護帶走，才東窗事發，基隆地院近日審結，判女仲介違反就業服務法，處拘役50日，得易科罰金。

警方偵詢時，林女表示，當時奶奶在長庚醫院是女仲介幫助找來台籍看護，後來奶奶轉院，台籍看護無法繼續照應，致電給女仲介請求協助，女仲介便找到一名外籍看護，2018年2月先在基隆署立醫院照顧奶奶，直到出院一同返回住所。

林女說，曾詢問過看護費要給誰，女仲介回應，直接給外籍看護即可，直到新北市專勤隊前往住所逮人，才驚覺自己雇用非法移工；女仲介坦承有介紹看護給林女，但矢口否認犯行；檢方和法院訊後，告知林女具結義務及偽證處罰，仍願作證以刑事責任擔保，加上態度始終如一，確定並非憑空捏造，因此，採信林女證詞。

法院審理後，判定女仲介意圖營利而媒介外國人，非法為他人工作，損害國民就業權益，且矢口否認犯行，犯後態度不佳，但衡量其犯罪動機、目的、手段、家庭生活狀況等一切情勢，依違反就業服務法，判處拘役50天，得易科罰金5萬元。

(中時 )