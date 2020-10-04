最新民調，一旦兩岸開戰，竟然有96.3%的18、19歲青年「願意自己或家人上戰場」，但是高達87%的18、19歲青年「不支持」徵兵制的。媒體人「逆風的烏鴉」表示，他們大多還沒當兵。

據《ETtoday新聞雲》最新民調，目前有66.6%的民眾支持台灣恢復徵兵制，但也有22.3%民眾表示不願意恢復徵兵。而支持台灣恢復徵兵制的66.6%民眾，其中有52.0%認為，應該要實行「男女都服兵役」的全民皆兵制，不過也有37.0%表示反對。

「逆風的烏鴉」在臉書粉專貼文表示，這個民調顯示，一旦兩岸開戰，竟然有96.3%的18、19歲青年「願意自己或家人上戰場」，在各個年齡層不但最高，而且遙遙領先。這似乎可以顯示，最年輕的這一群人，是願意用自己的鮮血保衛國家的。

但詭異的是，在各年齡層中，「不支持」徵兵制的，也是這年齡層的比例最高，而且遙遙領先，多達87%。願意上戰場，但卻不願徵兵制，這種矛盾的情結，恰恰可以用來討論國民黨台北市議員徐巧芯的「男女皆應服役論」。

「逆風的烏鴉」分析指出，「願意自己或家人上戰場」，凸顯的大概就是一種情感、情緒式的表態。這群人應該是以獨派支持者為主體，貌似肯為台灣拋頭顱灑熱血；這群人當然主要是支持民進黨。但他們對「徵兵制」的支持度，就把他們從情感面拉到了現實面。

既然大家都願意上戰場，徵兵制是很合理的選擇；但民調卻近9成的最年輕族群都不願意徵兵制。這和他們大多還沒當兵有關，顯而易見，情感和現實有極大落差。

網友留言說，18-19歲的還沒到服役年齡，所以真的上戰場的應該是家人或是別人，但是如果徵兵，這個年紀大概跑不掉。「逆風的烏鴉」回說，所以當過兵那一群剛好相反，不願意上戰場但支持徵兵。

(中時新聞網)