蘇明淵與工作人員開心慶功。（陳俊吉攝）

「律師歌手」蘇明淵以《善良的歹人》勇奪第31屆金曲獎最佳台語男歌手獎，4日凌晨開心舉辦慶功宴，首次入圍就得獎的蘇明淵分享自己帶了幸運物成功發威，「之前上節目宣傳時，有星座專家就建議我要準備『月亮』元素的物品，我和太太本來想到只有項鍊或手環，但心裡又覺得造型有點女生，後來想到我剛好有個機械月相錶，就把它戴在身上，結果非常巧真的中了！」

蘇明淵還透露自己穿了紅內褲加持，「我前一天自己去買的，因為我全身沒有紅色的東西，雖然是迷信，但寧可信其有，太太回家看到一眼有偷笑」。榮登新科台語歌王，他的老婆和2個女兒也為他高興，手機也瞬間湧進300多則恭賀訊息，讓他體驗到前所未有的獲獎滋味。

時隔20年重返音樂圈，蘇明淵在律師工作上奮鬥不息，直到2年前才開始著手台語創作專輯，他笑稱：「就我工作而言，平常幫人辯護訴訟都是講一大串，內容就是準備在準備。而我得獎感言也算是準備30年了，每天都在腦海迴盪，不過上台領獎的時候還是卡了2秒，一些人沒感謝到！」

問起對下一張專輯的規劃時，蘇明淵表示：「得獎總會有點包袱，也算是讓自己再進步的動力，我創作是一直都有在寫，現在得獎後壓力反而很大，會再去檢視那些作品到底夠不夠好，不過不會給自己訂定時程，接下來是希望音樂和律師工作的量可以平均分配，現在是工作居多」，他坦言最近忙金曲獎，累積了很多工作，「就先放自己一天假，週一再逐一完成工作吧！」

(中時 )