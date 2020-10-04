大陸浙江日前發生一起酒醉男與兩條兇狗爭吵的離奇事件。此名男子在工作完後小酌幾杯，在行駛機車返家時，卻在1家工廠外遇到2隻狗，2隻狗也不知是看酒醉男哪點不爽，竟突然對男子狂吠，男子當下氣的立即下車與2條狗進行理論，無奈2條狗團結力量強，男子吵不過他們，趕緊報警處理，但反而被警察依酒醉後駕駛機車妨害危險駕駛罪名起行起訴，此案件目前仍在偵辦當中。

兩隻狗太會吵架了，竟然讓這名酒醉男惱羞報警。(微博翻攝)

這名男子因下班後小酌幾杯才騎車返家，卻在路上行徑工廠時，遇到2隻兇狗不斷對自己狂吠，男子因酒後助性，立即停下車來與2隻狗進行理論，不料狗實在過於兇猛，根本無法吵贏它們，男子不甘心立即報警處理，不過結果卻出乎男子的意料。

男子在爭吵不過兩隻狗後，立即打給派出所前來解決，還表示狗太兇了！自己吵不過人家。警方火速抵達現場後，見男子沒有任何被咬到的跡象後，對男子進行酒測，竟發現男子的酒測數據高達標準值，因此以酒後駕駛涉嫌危害駕駛罪名，將男子帶回警察局偵辦。

男子與狗爭吵的離奇事件消息一出，立刻引起網友的熱烈討論。網友紛紛表示：「狗沒錯，發現你喝酒了」、「酒醉男子停車與狗理論，還吵不過報警，偵是醉的不清」、「狗表示沒想到這個人還能聽懂我罵他」。

(中時新聞網)