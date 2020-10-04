新冠病毒是2020年投資市場最大的黑天鵝，包括台北市在內的全球多數大都會，房地產市場卻都意外地熱絡，瑞銀集團《2020全球房地產泡沫指標》最新出爐，顯示全球25個主要城市的住宅房地產價格，經通貨膨脹調整後的平均增長仍然繼續加速，未曾改變過去4個季度以來的增長速度，疫情嚴峻的慕尼黑、法蘭克福、巴黎等大都會的房價繼續上漲。

瑞士房地產投資首席投資辦公室警告，瑞銀列入年度檢視並評估的各大城市中，有一半存在泡沫風險、或房地產市場被嚴重高估，顯示出難以扼止的房價延燒，「沒有人想看到這樣的結果，泡沫化警報要響起了」。

根據該份報告，已連續多個季度房價泡沫亮出紅燈的大都會，包括德國慕尼黑和法蘭克福排，法國巴黎，荷蘭阿姆斯特丹，瑞士蘇黎世，加拿大多倫多和香港等7個。亞洲城市納入者，有香港、新加坡、東京和雪梨，除了香港被納入房價泡沫警示名單，新加坡房價因政府嚴格控制供需，相較上不至於成為脫韁野馬。

台北市不在上述名單之內，台灣內需在6月之後展望「後疫熱度」，台灣消費者信心指數（CCI）調查中，「未來半年購買耐久性財貨時機」和「購買房地產時機」兩項都在疫後出現短期內快速攀升，且呈現短期的新高點，中大台經中心執行長吳大任認為，這個現象恐有過熱的疑慮，不樂見國人消費信心都集中在房地產購買。

瑞銀集團全球財富管理全球首席投資總監Mark Haefele表示，在疫情全球大流行下，住房市場在2020年上半年仍保有活力，有三項主要原因：首先，房價是一個前瞻性的經濟指標，只能反映一定時期內的經濟下滑；其次，大多數潛在購屋者在2020年上半年未遭受直接的收入損失。第三，疫情期間政府向許多城市的房主提供紓困支援，包括住房補貼增加、稅收降低，暫停贖回程序等。

(工商 )