天香樓有專業侍茶師配搭現泡茶品佐餐。（摘自台北亞都麗緻大飯店官方粉絲專頁）

清湯式東坡肉。（摘自台北亞都麗緻大飯店官方粉絲專頁）

豐收10月不僅連假多，每家星級飯店餐飲皆推出各種特色宴席。台北亞都麗緻大飯店「天香樓」推出《品香藝文宴席》，於10月17日舉辦米其林午宴，將精緻的杭州菜式佐茶，由專業侍茶師配搭現泡3款茶品，並聯手馨心齋香品，讓與會饕客認識各式香材及傳統製香工序，焚香靜心佐美食、茶香。「巴賽麗廳」即日起至12月底推出「灰姑娘」文學主題下午茶，甜點師傅研製7款鹹、甜點，搭配多款飲品；「麗緻坊」於10月12日至10月底則推出8款以鬼怪、南瓜等萬聖節造型的麵包甜點。

以「品香」為主題講座，將美饌、茶香、焚香等3種香氣，「天香樓」主廚楊光宗以煙燻、紅燒、醋溜等手法料理，復刻宋代文人雅士的杭州美食饗宴，焚香煮茶巧妙搭配料理香氣，值得細細品味；菜單除了銷魂清湯式東坡肉，還有溏心燻蛋作亮點，這次講座活動每人2000元（已含服務費），活動的手作香錐還能帶回家，業者表示：「為維護講座品質，報名者20位額滿。」

亞都麗緻大飯店的甜點、麵包口碑極佳，是甜點控必造訪的聖地，巴賽麗廳的甜點師傅發揮無限想像力，以「灰姑娘」童話故事作為主題下午茶，甜點命名饒富趣味—無盡的家事‧巧克力慕斯、洗滌好幫手‧海綿蛋糕、命中注定‧巧克力高跟鞋、華美禮服‧糖霜餅乾、專鼠好朋友‧芒果慕斯…等，其中灰姑娘故事高潮的精緻高跟鞋更為全場焦點，是以條紋巧克力配上法芙娜70％咖啡甘納許，融入莓果以及綠葡萄，增添風味層次；而「華美禮服‧糖霜餅乾」以布列塔尼餅乾為基底，加上師傅巧手化身精美晚宴禮服。

此外，萬聖節10月31日午後時光，於「巴賽麗廳」亦推出萬聖節黏土南瓜手作教室，此活動費用每位900元，包含巴賽麗廳灰姑娘下午茶1客（原價550起）與黏土南瓜手作教室講師、材料費用，先由老師帶領學員製作黏土南瓜，製作完成後再享用灰姑娘下午茶，業者表示，「活動適合7歲以上小朋友參與，若有小朋友要參加活動，請務必有家長陪同」。

(中時 )