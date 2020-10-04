楊琇文的手藝精湛，創作細緻度驚人，神像衣裝的海浪、蓮花、流蘇都透過她的巧手活靈活現。（楊琇文提供／袁庭堯高雄傳真）

楊琇文的手藝精湛，創作強調主體完整、連貫，才能凸顯生命力。例如，龍除了頭部要有大氣，身驅更要完整連貫，才不失氣勢。（楊琇文提供／袁庭堯高雄傳真）

慈正宮主神為城隍爺，是前鎮區沙仔地當地的信仰中心。（袁庭堯攝）

慈正宮內保有罕見的九龍雕刻牆面。（袁庭堯攝）

慈正宮廟地屬公有地，近來廟方正發動募捐，希望集眾人之力，守護當地長年的信仰及珍貴傳統手工藝。（袁庭堯攝）

「漆線雕」是神佛雕像的服飾設計，經由師傅巧手，能彰顯神佛的官階氣勢和神韻。女師楊琇文在以男性為主的業界闖蕩34年，1994年隨團隊進駐高雄前鎮慈正宮，耗時2個月、獨立替8尊主神完成精緻的衣裝，成為該廟極具代表性的文史特色。

佛像需歷經粗胚、修胚、開臉、鑿花後，才會由漆線雕師傅接手打造外衣。楊琇文堅持傳統，使用天然漆混合礦物粉手工捶打製成的「漆土糰」，搓成細線，以纏繞堆疊、塑結等手法塑造海浪、魚鱗、龍體等立體線條。

楊琇文曾是會計，因緣際會投入「妝佛」產業。在學習過程中，礙於傳統文化對女性的排擠及限制，光是想要近距離觀察佛像就受到百般刁難，只能拜託先生趁神明出巡時近距離拍照，靠著照片臨摹大師不外傳的細膩手法。

楊琇文強調，不同的神佛擁有不同的官階，例如，土地公服飾代表動物是「鶴」，但現代師傅有時改以「壽」字精簡替代，就失去漆線雕傳統的韻味。她認為，「加線、抓角度」才是漆線雕的真功夫，能巧妙襯托出衣裝的層次和飄逸感。

1994年前鎮區慈正宮進行大整修，楊琇文隨包商團隊進行駐廟創作。每天8點上工、晚上11點下工，連家人都佩服她的毅力，短短2個月就完成城隍、觀音、祝生娘娘、散財童子等8尊主神像，工法生動細膩。

慈正宮供奉的8尊神像迄今仍堪稱漆線雕界代表作，加上天花版罕見以「粉線」打造的壁畫，都讓該廟極具文史保存價值。楊琇文回到26年前駐廟創作地，對廟方仍致力保存完整文物的精神感到欣慰。

但因慈正宮廟地屬公有地，近來廟方正發動募捐，希望集眾人之力，守護當地長年的信仰及珍貴傳統手工藝。

(中時 )