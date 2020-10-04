對許多人來說，家是溫暖的避風港，至親之間的愛甚至超過友情或愛情。但如果和家人產生愛情，怎麼辦？一位女性網友發現自己「愛上了哥哥」，更透露彼此關係出現微妙變化的關鍵時間點。網竟也一面倒力挺直呼：嫁了啦！

原PO在網路論壇《Zuvio 校園》上表示，小時候因父親再娶，後媽的小孩也成為了自己的哥哥。2人雖然沒有血緣關係，但從小玩到大，哥哥也十分照顧妹妹，就像真的親兄妹一樣。不過就當原PO上大學後，原PO因被學長劈腿，在向哥哥吐露傷心事時，彼此關係出現驚人轉變。

原PO一句無心的「我會不會嫁不出去？」，哥哥竟回她「那我娶妳」，這讓原PO意識到哥哥真的打從心裡喜歡她，自己也沒辦法再用正常眼光看待對方。儘管明白自己內心也喜歡哥哥，但她無奈「我們在法律上算兄妹，也不知道該不該跟爸媽說？」到底該用什麼心態面對這關係。

貼文一出，網友卻認為2人因沒有血緣，一面倒力挺原PO。表示「在法律上 只要你後媽沒收養妳，妳爸沒收養你哥，你們就不算兄妹。還是可以結婚」、「臺灣多元化，更何況你們又沒血緣，有啥不可以？最多長大還能自立門戶呀」、「個人支持，愛情不應該被這種事束縛，勇敢去追求你們的幸福」、「沒有血緣關係我覺得可以跟大人溝通看看，也許他們想法開明」。

(中時新聞網)