舞者董柏霖近期返台編創舞作《阿媚仔與珍姐》，並親自擔任舞者跳舞。（鈕扣計畫提供）

為了跳舞，他在紐約不斷搬家，與人擠一張單人床的空間，在幾乎要流落街頭之際，遇上好心贊助者，資助他一年學費，對方不要任何回饋。英國韋恩．麥格雷戈舞團的舞者董柏霖，近年闖蕩國際舞壇，轉了許多彎，獲得寶貴經驗，他表示，「當別人不願意重視你時，更要保持謙虛，不被他人的藐視打敗，你會從過程中更加認識自己是誰，並看見人性的光輝。」

董柏霖出生於1994年，來自宜蘭，他表示，國中時期參加蘇澳國中舞蹈隊，立志以同為宜蘭人的舞蹈家許芳宜為目標，考上北藝大舞蹈系之後，也在許芳宜的帶領之下，17歲那年，有機會到紐約演出，因而興起考外國舞團的念頭。

董柏霖的人生共有三次挫敗，才順利考上現在的舞團，第一個挫敗，是經濟條件不足，「19歲那年，我一個人去紐約，但過了4個月，家裡無法支撐我的生活費，我只好開始打工，用微薄的錢上舞蹈課。」

紐約居大不易，除了需打工，為了節省房租，董柏霖也開始不斷搬遷的生活，讓他學會過簡單生活，「我知道自己是隨時要換地方住的人，行李家當越來越輕便，衣服也沒幾件，到後來甚至覺得，不要餓死就好。」

2014年，董柏霖考上墨西哥妮雅．貝蕾絲．莎拉斯舞團，到畫家芙烈達的家鄉工作，開始有固定收入，但一年後，又遇上另一個挫敗，「我的膝蓋卻受傷了。那一年，我剛滿20歲，只得先回台灣。」

隔年，董柏霖決定重返紐約，再過一次徬徨無依的日子，一切從頭來過，這時他身旁，出現一位有如天使般的好心老闆賽斯，「他幫我付了一整年學費，不要任何回饋，只不斷地鼓勵我：從今天起，從男孩變男人，扛起責任，做該做的事。」

帶著好心人鼓勵的董柏霖，再接再厲，轉戰歐洲考舞團，遇見第三個挫敗，在巴黎遇上搶劫，「當晚我爆哭，心想著：或許好事要來了吧。」隔天清晨，董柏霖搭了8小時的車，趕赴倫敦的考試，在一千多名舞者中脫穎而出，考上現在的舞團。

董柏霖表示，一路上的轉折，讓他學會相信一切都有最好的安排，目前他在舞蹈事業之外，開始編創歌曲，多了歌手新身分，是他另外一個夢想的開始。

(中時 )