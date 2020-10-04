旅美舞者洪綵希，近年開始從事繪畫創作，她認為舞蹈和畫畫極為相似，都著重空間與線條。圖為她與自己的自畫像。（洪綵希提供）

洪綵希拿下美國紐澤西藝術獎的舞作《IO》，舞者身穿黑白兩種顏色，象徵《易經》的陰陽循環。（洪綵希提供）

左手畫畫，右手編舞，旅美編舞家洪綵希，今年一口氣拿下美國紐澤西藝術獎、芝加哥傑佛瑞芭蕾舞蹈學院編舞比賽首獎，她表示，這幾年在紐約辛苦生活的日子，她透過畫畫釋放壓力，卻也意外發現自己的美術才能，近年已有藏家委託創作，她編舞的方式，也變成先畫畫，再思考編舞，「我發現畫畫和舞蹈，是很類似的事情，都和線條、空間有關。」

洪綵希表示，她的創作非常仰賴直覺和靈感，包括線條、構圖與色彩，都是直覺性的選擇，例如今年拿下芝加哥傑佛瑞芭蕾舞蹈學院編舞比賽的舞作《Brushstroke》，是從同名畫作延伸而來，原本的畫作僅使用黑、白兩種顏色，在畫面上揮灑出不規則圖形與線條，充滿豐沛的能量，她表示，當時手邊僅有黑白兩種顏色，「同名舞作，連帶地使用了畫畫時的動作，有很多肘部動作，同時也有一種力度感在。」

洪綵希出生於1988年，來自新北市新莊，有兩個姊姊，是家中最小的小孩，小時候她與二姊一同去上舞蹈課，姊姊後來不跳舞了，她卻一路跳上癮，畢業於北藝大舞蹈系，目前是紐約QBC舞蹈工作室的負責人。

2011年，洪綵希曾短暫到澳洲發展，但因簽證問題，只得暫時返台，另尋出路。隔年，她聽從朋友建議，在2012前往紐約觀光，紐約的藝術多元性，讓她興起想待下來的念頭，為了能拿藝術家簽證，她先報名到畫畫學校上課，同時邊打工、跑各團當舞者。2015年她投稿畫作到華盛頓的畫廊，沒想到獲得展覽機會，而她的自畫像，則是吸引欣賞她的藏家，持續委託她創作。

畫畫不停歇，但舞蹈仍是洪綵希本業，她表示，2018年她曾與人合夥創辦舞團，過程並不順利，「那一年，我打工的物理治療所老闆，看到我這樣每天跑來跑去教舞、跳舞又打工，好意詢問我，她願意為我開設工作室，我才開始有了比較穩定的可能。」

今年，洪綵希拿下美國紐澤西藝術獎的舞作《IO》，舞者身穿黑白兩種顏色，象徵《易經》的陰陽循環，洪綵希表示，在紐約的生活，需要大量教課維持生活，經常覺得自己被掏空，「但畫畫這件事對我而言，是一個很好的喘息空間，就像黑與白之間，其實有無限可能。」

(中時 )