中信兄弟周思齊本月將滿39歲，近4戰敲出3轟的時機都相當關鍵，今日也是靠他敲出追平轟，並在延長賽敲安延續攻勢才能戰勝富邦悍將，他成為中職史上最年長20轟打者，他賽後笑說，「中秋節啊，放煙火給大家。」

周思齊「回春」的表現成為近期兄弟能穩住軍心的重要推手，9月30日敲出超前轟、超前安拿下MVP，昨晚也在第9局敲出追平轟，今日同樣在比賽後半段，於8局上半敲出追平轟，將戰線逼到延長賽，10局上半敲安延續攻勢，詹子賢才有機會敲出勝利打點贏球，周思齊再度獲選MVP。

這發全壘打也是周思齊本季第20號，快要追平2012年所寫下個人單季最高21轟，相隔8年再繳出生涯顛峰等級的表現，周思齊笑說自己也不知道差在哪，「一直都保持訓練，只差在變老了吧，現在快40歲了，恢復訓練多很多，花不少時間。」此外本周開始，10月每周日都提前到2點開打，周思齊頗受影響，「昨晚有比賽，今天打下午的，9點就要起床，不只有一點，是滿累的。」

兄弟拿到上半季冠軍，不過下半季打得有些掙扎，近幾場都靠「老帥鬼」周思齊挺身而出才有機會贏球，他希望提醒學弟們要知道自己是什麼型態的選手，「有一次基宏為了要推進而突襲短打，但3次偷點都沒成功，我跟他說他不是短打選手，沒必要做這種事，他能選球又是大棒子型選手，要著重在他的優勢。」

周思齊開完笑說，「偷點交給我，你（許基宏）去打就好！」周思齊強調，「叔叔小時候有練過，以前都打一、二棒。」

中信兄弟詹子賢在延長賽敲出致勝安打。（陳怡誠攝）

中信兄弟終結者李振昌。（陳怡誠攝）

(中時 )