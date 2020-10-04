《姜子牙》票房已超9億人幣 口碑兩極分化 19:272020/10/04 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 奇幻動畫電影《姜子牙》。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 截止大陸十一長假第4天的中午12點，奇幻動畫電影《姜子牙》的總票房已經達到了9億多（人民幣，下同），4天時間超越《哪吒》一周的票房。 大陸十一長假前3天，累計票房突破20億元，僅《姜子牙》一部電影在這3天裡就票房8億，佔據了大陸國慶前3天全部電影票房的40％。 《哪吒》曾經獲得50億的高票房，穩居大陸國內動漫電影票房第一，超越票房第二名《瘋狂動物城》15.3億元的票房近3倍。 隨著《姜子牙》高票房而來的，是電影口碑的兩極分化，對於姜子牙的評價遠遠不如《哪吒》。 (旺報 ) #票房 #姜子牙 #大陸 #電影 #哪吒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《皮爾卡登》人生至樂簽支票 04:102020/10/03 娛樂新聞 15檔外資回補 後市可期 04:102020/10/04 財經要聞 秦淮數據獲看好 啟動綠鞋機制 04:102020/10/04 全球財經 六都最新舉債曝光 高雄最可憐公債2477億「人均負債8.9萬」 00:122020/10/04 生活 陸長假 鐵路連3日逾千萬旅客 04:102020/10/04 兩岸要聞 熱戀富二代男友1年瘋傳懷孕了 陳喬恩吃烤肉肚皮形狀全都露 18:022020/10/04 娛樂 解封旅遊助長疫情 04:102020/10/04 專題周報 川普的強者戰疫 04:102020/10/04 時論廣場 社論／財政支出失控 國本即將動搖 04:102020/10/04 時論廣場 索尼執行長吉田憲一郎 不只是電玩迷 更懷電動車願景 04:102020/10/04 全球財經 兩岸熱門新聞 老婆偷情小王被夫抓姦 兒子竟在場還上身赤裸 - 兩岸 Party Room春宮片外流 至少3對青春肉體被看光 - 兩岸 芯片禁令破口恐擴大 索尼、鎧俠申請供貨華為 - 兩岸 酒醉男與狗爭吵半小時 結局出乎意料跌破眼鏡 - 兩岸 俏護士不滿淪性奴 剁爛醫師沖馬桶 曝外貌網驚：蛇蠍美人 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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