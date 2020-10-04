截止大陸十一長假第4天的中午12點，奇幻動畫電影《姜子牙》的總票房已經達到了9億多（人民幣，下同），4天時間超越《哪吒》一周的票房。

大陸十一長假前3天，累計票房突破20億元，僅《姜子牙》一部電影在這3天裡就票房8億，佔據了大陸國慶前3天全部電影票房的40％。

《哪吒》曾經獲得50億的高票房，穩居大陸國內動漫電影票房第一，超越票房第二名《瘋狂動物城》15.3億元的票房近3倍。

隨著《姜子牙》高票房而來的，是電影口碑的兩極分化，對於姜子牙的評價遠遠不如《哪吒》。

(旺報 )